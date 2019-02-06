Адвокаты Януковича инициируют следствие о том, кто виноват в потере Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича подали документы в следственные органы для того, чтобы начать следствие о том, кто виноват в потере Крыма. Об этом он заявил в начале сегодняшней пресс-конференции в России, передает корреспондент УНН.
"Все, что связано с разделением страны, власть с успехом выполнила и выполняет. К этому относится и потеря территории Крыма. Мои адвокаты вчера подали документы в следственные органы для того, чтобы начать следствие о том, а кто же на самом деле виноват в потере Крыма. Кто нарушил Конституцию Украины и совершил в Украине военный государственный переворот, кто расстрелял невинных людей, которые вышли на массовые акции протеста, и правоохранительных органов, которые стояли на защите законности и Конституции", - заявил экс-президент.
Пока правда не будет сказана и виновники "катастрофы" в Украине будут найдены, станет ясно, что будет дальше, сказал он.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу инкриминировали совершение государственной измены, пособничество представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.