Адвокати Януковича ініціюють слідство про те, хто винен у втраті Криму

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Адвокати екс-президента України Віктора Януковича подали документи в слідчі органи для того, щоб розпочати слідство про те, хто винен у втраті Криму. Про це він заявив на початку сьогоднішньої прес-конференції в Росії, передає кореспондент УНН.