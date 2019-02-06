Адвокати Януковича ініціюють слідство про те, хто винен у втраті Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Адвокати екс-президента України Віктора Януковича подали документи в слідчі органи для того, щоб розпочати слідство про те, хто винен у втраті Криму. Про це він заявив на початку сьогоднішньої прес-конференції в Росії, передає кореспондент УНН.
"Все, що пов'язано з поділом країни, влада з успіхом виконала і виконує. До цього відноситься і втрата території Криму. Мої адвокати вчора подали документи в слідчі органи для того, щоб розпочати слідство про те, а хто ж насправді винен у втраті Криму. Хто порушив Конституцію України та скоїв в Україні військовий державний переворот, хто розстріляв невинних людей, які вийшли на масові акції протесту, і правоохоронних органів, які стояли на захисті законності і Конституції", - заявив екс-президент.
Поки правда не буде сказана і винуватці "катастрофи" в Україні будуть знайдені, стане ясно, що буде далі, сказав він.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс екс-президенту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув'язнення. Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.
Колишньому президенту України Віктору Януковичу інкримінували вчинення державної зради, пособництво представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.