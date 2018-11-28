Адвокат попросил суд пролечить Шепелева в стационаре
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Печерский районный суд Киева обратился адвокат бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева с ходатайством, в котором просил перевести его клиента из изолятора Службы безопасности Украины в следственный изолятор Государственной уголовно-исполнительной службы, а также обеспечить Шепелеву стационарное обследование и лечение. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
В решении отмечается, что адвокат обратился в суд с ходатайством, в котором просил обязать военную прокуратуру предоставить Шепелеву полноценное стационарное обследование и лечение в условиях учреждений третичного уровня медицинской помощи. Также защитник настаивал на переведении его клиента из изолятора СБУ, где он сейчас находится, в следственный изолятор Государственной уголовно-исполнительной службы, но после стационарного лечения и обследования.
Однако суд сообщил, что согласно тех материалов, которые были предоставлены суду, не усматривается, что подозреваемый в настоящее время находится в пределах территориальной юрисдикции Печерского райсуда, и вернул заявление адвокату.
Напомним, Шепелева обвиняли в причастности к хищению средств "Родовид банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 300 000 грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают и в участии в покушении на убийство.
9 февраля 2018 года Служба безопасности Украины задержала Шепелева.
По данным ГПУ, его подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.
Также Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в отношении Шепелева по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).