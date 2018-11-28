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Адвокат попросив суд пролікувати Шепелєва у стаціонарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. До Печерського районного суду Києва звернувся адвокат колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва з клопотанням, в якому просив перевести його клієнта з ізолятора Служби безпеки України до слідчого ізолятора Державної кримінально-виконавчої служби, а також забезпечити Шепелєву стаціонарне обстеження й лікування. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

У рішенні зазначається, що адвокат звернувся до суду з клопотанням, в якому просив зобов’язати військову прокуратура надати Шепелєву повноцінне стаціонарне обстеження та лікування в умовах установ третинного рівня медичної допомоги. Також захисник наполягав на переведені його клієнта з ізолятора СБУ, де він зараз перебуває, до слідчого ізолятора Державної кримінально-виконавчої служби., але після стаціонарного лікування й обстеження.

Проте суд повідомив, що відповідно до тих матеріалів, які були надані суду, не вбачається, що підозрюваний на даний час перебуває в межах територіальної юрисдикції Печерського райсуду, і повернув заяву адвокату.

Нагадаємо, Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів "Родовід банку" на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють і в участі у скоєнні замаху на вбивство.

9 лютого 2018 року Служба безпеки України затримала Шепелєва

За даними ГПУ, його підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника “Родовід банку” Сергія Дядечка у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.

Також Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування щодо Шепелєва за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).

Українські Національні Новини

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