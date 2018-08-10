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Адвокат: фото Сенцова не передает его реального состояния

Киев • УНН

 • 12241 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Фото украинского заключенного Олега Сенцова, которые были опубликованы накануне, не передают реальной картины. На самом деле режиссер выглядит хуже. Об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил в интервью Meduza, передает УНН.

Адвокат: фото Сенцова не передает его реального состояния

"Эту фотографию, насколько я понял, в тот же день сделал по просьбе Татьяны Москальковой омбудсмен Ямало-ненецкого автономного округа Анатолий Сак. Он сфотографировал Олега в том состоянии, в котором он находится. Но снимок передает не все: на самом деле он выглядит еще хуже", - сообщил Динзе.

Он отметил, что Сенцов очень исхудал и у него впалый живот.

"Его же не попросили раздеться, показать свое телосложение; видно, что форма на нем висит. Эта роба или полнит человека, или висит на нем, как на вешалке. На фото видно, что он достаточно сильно исхудал. Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот — это, конечно, произвело бы больше впечатления. А так — его попросили встать, он встал. И его сфотографировали", - добавил он.

Напомним, в Европейском Союзе обеспокоены состоянием здоровья незаконно заключенного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку.

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