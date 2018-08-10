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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Адвокат: фото Сенцова не передає його реального стану

Київ • УНН

 • 12241 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Фото українського ув'язненого Олега Сенцова, які були опубліковані напередодні, залишають поза передачею реальної картини. Насправді режисер виглядає гірше. Про це адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив в інтерв'ю Meduza, передає УНН.

Адвокат: фото Сенцова не передає його реального стану

"Цю фотографію, наскільки я зрозумів, в той же день зробив на прохання Тетяни Москалькової омбудсмен Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак. Він сфотографував Олега в тому стані, в якому він знаходиться. Але знімок передає не все: насправді він виглядає ще гірше", - повідомив Дінзе.

Він зазначив, що Сенцов дуже схуд і в нього запалий живіт.

"Його таки не попросили роздягнутися, показати свою статуру; видно, що форма на ньому висить. Ця роба або повнить людину, або висить на ньому, як на вішалці. На фото видно, що він досить сильно схуд. Він не показує свою грудну клітку і запалий живіт - це, звичайно, справило б більше враження. А так - його попросили встати, він встав. і його сфотографували", - додав він.

Нагадаємо, в Європейському Союзі занепокоєні станом здоров'я незаконно ув'язненого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, який з 14 травня оголосив голодування.

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