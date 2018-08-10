Адвокат: фото Сенцова не передає його реального стану

"Цю фотографію, наскільки я зрозумів, в той же день зробив на прохання Тетяни Москалькової омбудсмен Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак. Він сфотографував Олега в тому стані, в якому він знаходиться. Але знімок передає не все: насправді він виглядає ще гірше", - повідомив Дінзе.



Він зазначив, що Сенцов дуже схуд і в нього запалий живіт.



"Його таки не попросили роздягнутися, показати свою статуру; видно, що форма на ньому висить. Ця роба або повнить людину, або висить на ньому, як на вішалці. На фото видно, що він досить сильно схуд. Він не показує свою грудну клітку і запалий живіт - це, звичайно, справило б більше враження. А так - його попросили встати, він встав. і його сфотографували", - додав він.



Нагадаємо, в Європейському Союзі занепокоєні станом здоров'я незаконно ув'язненого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, який з 14 травня оголосив голодування.