Адмирал НАТО Бауэр о мобилизации в Украине: необходимы новые солдаты

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине необходима не только военная поддержка, а и новые солдаты, чтобы компенсировать потери в армии. Об этом он заявил во время 16-го ежегодного Киевского форума по безопасности, передает УНН.

Вы теперь знаете, что война касается каждого. Речь идет о людях, не о новых гранатах, БМП и новых танках. Вам надо и нам надо новых солдат. Военные погибают, получают ранения и тогда речь идет о призыве в армию - заявил Бауэр.

Адмирал отметил, что понимает, что убедить людей не просто, однако необходимо.

"Я вижу, что изменения происходят", - добавил он.

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Также Роб Бауэр отметил, что в прошлом году мир был слишком оптимистичен относительно войны в Украине, в 2024 году эта ошибка не должна повторяться. Украине сейчас нужна еще большая поддержка.