Адмирал НАТО Бауэр о мобилизации в Украине: необходимы новые солдаты

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natoNATO
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  72573 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  105659 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  104669 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  131921 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  127949 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141554 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145250 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133503 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128394 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125543 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Новости по теме
Адмирал НАТО Бауэр о мобилизации в Украине: необходимы новые солдаты

Адмирал НАТО Бауэр о мобилизации в Украине: необходимы новые солдаты

  •  6338 просмотра
Зеленский посетил лицей в Гостомеле и пообщался со школьниками

Зеленский посетил лицей в Гостомеле и пообщался со школьниками

  •  6954 просмотра
Следил за Силами обороны: в Запорожье преподаватель вуза, работавший на фсб, получил 9 лет за решеткой

Следил за Силами обороны: в Запорожье преподаватель вуза, работавший на фсб, получил 9 лет за решеткой

  •  6527 просмотра
Роковой концерт Трэвиса Скотта: организаторы предвидели переполнение Astroworld

Роковой концерт Трэвиса Скотта: организаторы предвидели переполнение Astroworld

  •  6724 просмотра
Канцлер Австрии о доходах от активов рф: для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги не шли на оружие и боеприпасы

Канцлер Австрии о доходах от активов рф: для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги не шли на оружие и боеприпасы

  •  8120 просмотра
Во вселенной Minecraft появились соляные копи украинского Соледара

Во вселенной Minecraft появились соляные копи украинского Соледара

  •  7112 просмотра
В Харькове ликвидировали масштабный пожар в результате вчерашнего ракетного удара по предприятию

В Харькове ликвидировали масштабный пожар в результате вчерашнего ракетного удара по предприятию

  •  7735 просмотра
Сырский созвонился с начальником штаба войск Франции: обсудили ситуацию на фронте и тренировки украинских военных

Сырский созвонился с начальником штаба войск Франции: обсудили ситуацию на фронте и тренировки украинских военных

  •  9851 просмотра
Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших

Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших

  •  7777 просмотра
В последний момент: на Байконуре отменили запуск к МКС корабля с тремя космонавтами

В последний момент: на Байконуре отменили запуск к МКС корабля с тремя космонавтами

  •  8681 просмотра

Популярные

На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

На Киевщине количество пострадавших из-за ракетной атаки увеличилось до четырех, из-за обломков есть повреждения в 6 населенных пунктах - ОВА

  •  55582 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  116650 просмотра
Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия

  •  77182 просмотра
12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

  •  71612 просмотра
Массированная ракетная атака рф на Киев: среди 10 пострадавших ребенок - МВД

Массированная ракетная атака рф на Киев: среди 10 пострадавших ребенок - МВД

  •  46627 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

  •  105659 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

  •  116650 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

  •  149124 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  179777 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  279805 просмотра

Адмирал НАТО Бауэр о мобилизации в Украине: необходимы новые солдаты

По словам адмирала НАТО Роба Бауэра, Украина нуждается в новых солдатах, чтобы компенсировать потери в армии из-за гибели и ранений, в дополнение к постоянной военной помощи со стороны НАТО.

Война •   •  6338 просмотра
Адмирал НАТО Бауэр о мобилизации в Украине: необходимы новые солдаты

Зеленский посетил лицей в Гостомеле и пообщался со школьниками

Президент Зеленский принял участие в уроке чествования побед Украины в войне, в частности в решающих боях за Гостомель и Мощун, подчеркнув важность памяти о защитниках, которые получили эти ключевые победы.

Война •   •  6954 просмотра
Зеленский посетил лицей в Гостомеле и пообщался со школьниками

Следил за Силами обороны: в Запорожье преподаватель вуза, работавший на фсб, получил 9 лет за решеткой

Информатор фсб рф, который шпионил за Вооруженными силами Украины, наблюдая за их позициями со своей дачи вблизи линии фронта, был приговорен к 9 годам заключения за сотрудничество со следствием.

Война •   •  6527 просмотра
Следил за Силами обороны: в Запорожье преподаватель вуза, работавший на фсб, получил 9 лет за решеткой

Роковой концерт Трэвиса Скотта: организаторы предвидели переполнение Astroworld

Организаторы фестиваля Трэвиса Скотта Astroworld неправильно рассчитали вместимость площадки, что привело к переполнению, которое повлекло 10 смертей и почти 5 000 травм во время концерта 2021 года.

Культура •   •  6724 просмотра
Роковой концерт Трэвиса Скотта: организаторы предвидели переполнение Astroworld

Канцлер Австрии о доходах от активов рф: для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги не шли на оружие и боеприпасы

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне предложения Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для покупки оружия для Украины заявил, что для его нейтральной страны важно, чтобы деньги не были потрачены на оружие и боеприпасы.

Война •   •  8120 просмотра
Канцлер Австрии о доходах от активов рф: для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги не шли на оружие и боеприпасы

Во вселенной Minecraft появились соляные копи украинского Соледара

Как сообщает UNITED24, цель проекта - напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, которую разрушили россияне.

Война •   •  7112 просмотра
Во вселенной Minecraft появились соляные копи украинского Соледара

В Харькове ликвидировали масштабный пожар в результате вчерашнего ракетного удара по предприятию

Спасатели потушили пожар на площади около 10 000 квадратных метров, возникший в результате ракетного удара россии по гражданскому производственному объекту в Харькове.

Общество •   •  7735 просмотра
В Харькове ликвидировали масштабный пожар в результате вчерашнего ракетного удара по предприятию

Сырский созвонился с начальником штаба войск Франции: обсудили ситуацию на фронте и тренировки украинских военных

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский обсудил с начальником штаба войск Франции ситуацию на поле боя и помощь в подготовке украинских военнослужащих во Франции.

Война •   •  9851 просмотра
Сырский созвонился с начальником штаба войск Франции: обсудили ситуацию на фронте и тренировки украинских военных

Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших

6 человек получили ранения и 1 женщина погибла в результате обстрела Николаева российскими баллистическими ракетами, сообщают местные власти.

Война •   •  7777 просмотра
Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших

В последний момент: на Байконуре отменили запуск к МКС корабля с тремя космонавтами

Запуск российского космического корабля с российским космонавтом, белорусским космонавтом и американским астронавтом на Международную космическую станцию был автоматически отменен в последний момент на космодроме Байконур по неизвестным причинам.

Новости Мира •   •  8681 просмотра
В последний момент: на Байконуре отменили запуск к МКС корабля с тремя космонавтами