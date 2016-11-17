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15 марта, 19:03 • 109220 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149773 просмотра

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Адекватность чиновников нужно ежегодно проверять - нардеп

Адекватность чиновников нужно ежегодно проверять - нардеп

Киев • УНН

 • 8000 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Новый законопроект №5409 предусматривает проверку адекватности всех чиновников от президента до поселкового головы. Об этом во время брифинга в ВР сообщил народный депутат Денис Силантьев, комментируя законопроект №5409 передает корреспондент УНН.

"Для вас не секрет, что политическая история Украины знала много случаев, когда общественность ставила под сомнение адекватность поведения тех или иных чиновников. К сожалению, с каждым годом подобные случаи учащаются... Если коротко, то законопроектом предусматривается обязательная ежегодная проверка психического состояния и возможной наркотической или алкогольной зависимости лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - подчеркнул Д.Силантьев.

Нардеп подчеркнул, что это должно касаться каждого чиновника - от президента Украины до депутата поселкового совета. А проверку должен осуществлять центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, а также соответствующие подразделения региональных учреждений.

Напомним, нардепов и президента предлагают проверять на наркотики.

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