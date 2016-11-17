Адекватность чиновников нужно ежегодно проверять - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Новый законопроект №5409 предусматривает проверку адекватности всех чиновников от президента до поселкового головы. Об этом во время брифинга в ВР сообщил народный депутат Денис Силантьев, комментируя законопроект №5409 передает корреспондент УНН.
"Для вас не секрет, что политическая история Украины знала много случаев, когда общественность ставила под сомнение адекватность поведения тех или иных чиновников. К сожалению, с каждым годом подобные случаи учащаются... Если коротко, то законопроектом предусматривается обязательная ежегодная проверка психического состояния и возможной наркотической или алкогольной зависимости лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - подчеркнул Д.Силантьев.
Нардеп подчеркнул, что это должно касаться каждого чиновника - от президента Украины до депутата поселкового совета. А проверку должен осуществлять центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения, а также соответствующие подразделения региональных учреждений.
Напомним, нардепов и президента предлагают проверять на наркотики.