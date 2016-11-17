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Адекватність чиновників потрібно щорічно перевіряти – нардеп

Адекватність чиновників потрібно щорічно перевіряти – нардеп

Київ • УНН

 • 8000 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Новий законопроект №5409 передбачає перевірку адекватності всіх можновладців від президента до селищного голови. Про це під час брифінгу у ВР повідомив народний депутат Денис Силантьєв, коментуючи законопроект №5409 передає кореспондент УНН.

"Для вас не секрет, що політична історія України знала багато випадків, коли громадськість ставила під сумнів адекватність поведінки тих чи інших можновладців. На жаль, з кожним роком подібні випадки частішають...Якщо коротко, то законопроектом передбачається обов’язкова щорічна перевірка психічного стану та можливої наркотичної чи алкогольної залежності осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - наголосив Д.Силантьєв.

Нардеп наголосив, що це повинно стосуватися кожного можновладця – від президента України до депутата селищної ради. А перевірку має здійснювати центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, а також відповідні підрозділи регіональних установ.

Нагадаємо, нардепів та президента пропонують перевіряти на наркотики

Українські Національні Новини

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