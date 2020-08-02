Адаптивный карантин: в Минздраве рассказали, как определять опасные зоны

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95974 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104069 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129947 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109156 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129424 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101742 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102469 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104317 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102012 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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КИЕВ. 2 августа. УНН. С 1 августа в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны отнесены к следующим зонам: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга рассказал, по каким критериям в регионах будет устанавливаться тот или иной уровень опасности, передает корреспондент УНН.

"Понимая, что необходимо найти баланс между работой экономики, вашей работой, всеми ограничениями - были введены правила адаптивного карантина, в зависимости от ситуации в регионе устанавливается тот или иной уровень опасности. У нас есть четыре показателя, которые мы взяли для определение уровня опасности на той или иной территории. Они достаточно понятны и прозрачны", - пояснил Степанов.

Так, первый показатель - заполненность коек в больницах, определенных для лечения COVID-19. Он не должен превышать 50%.

"Второй показатель - количество тестирований на 100 тысяч населения. Он сейчас по всей стране выше 24, то есть показатель, что мы закладывали как критический, чтобы понять состояние по той или иной территории. Еще два показателя, которые отражают уровень заболеваемости: выявленные, то есть какой процент выявленных этих случаев от тестирования, а второй показатель - динамика распространения. Если она больше, чем 10%. Как считаем: мы берем семь дней, до семи дней предыдущих", - рассказал Степанов.

Он добавил, что принятию решения способствуют исключительно цифры, а не какие-то отдельные предпочтения.

Ранее УНН писал, что предполагает та или иная зона.

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