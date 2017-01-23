АЧС обнаружили в Донецкой области впервые за последние 5 лет

В зоне обнаружения африканской чумы свиней развернута деятельность пяти карантинных постов: на четырех из них постоянно работают сотрудники полиции, а в непосредственной близости от "эпицентра" - ГосЧС и Госпродпотребслужба.

На данный момент в Славянске известно, что три свиньи погибли от африканской чумы в одном хозяйстве.

"Для человека это заболевание не смертельно, а вот среди животных - это может быть повальный мор скота. На данный момент мы перекрыли направления в Харьковской и Луганской областях. Такая чума впервые в нашем регионе за последние 5 лет", - сообщила М.Цюрина.

На постах правоохранители обеспечивают контроль по недопущению вывоза из региона продуктов и сырья животного происхождения. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на соблюдение запрета торговли на местных рынках живыми свиньями, мясом и другими продуктами свиноводства.

Так, в первый день проверок участковые составили два админпротокола по фактам реализации мяса и сала на улицах города. Граждане осуществляли поставки населению продуктов животноводства без наличия необходимых сопроводительных ветеринарных документов.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится. На днях новые случаи АЧС были зафиксированы в Одесской области. Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС", - отметил он.

Также, по словам политика, допущена по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС.