АЧС виявили на Донеччині вперше за останні 5 років
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Африканську чуму свиней виявили у Донецькій області. В цей час навколо осередку захворювання встановлено карантинну зону. Про це кореспонденту УНН повідомила старший інспектор Слов'янського відділу поліції Марія Цюріна.
У зоні виявлення африканської чуми свиней розгорнуто діяльність п’яти карантинних постів: на чотирьох з них постійно працюють співробітники поліції, а в безпосередній близькості до “епіцентру” — ДСНС і Держпродспоживслужба.
На цей момент у Слов’янську відомо, що три свині загинули від африканської чуми в одному господарстві.
“Для людини це захворювання не смертельно, а от серед тварин — це може бути повальний мор худоби. На даний момент ми перекрили напрямки в Харківській і Луганській областях. Така чума вперше в нашому регіоні за останні 5 років”, — повідомила М.Цюріна.
На постах правоохоронці забезпечують контроль щодо недопущення вивезення з регіону продуктів і сировини тваринного походження. Крім того, проводяться заходи, спрямовані на дотримання заборони торгівлі на місцевих ринках живими свинями, м’ясом та іншими продуктами свинарства.
Так, в перший день перевірок дільничні склали два адмінпротоколи за фактами реалізації м’яса і сала на вулицях міста. Громадяни здійснювали поставки населенню продуктів тваринництва без наявності необхідних супровідних ветеринарних документів.
Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться. Днями нові випадки АЧС були зафіксовані на Одещині. Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки. Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21 столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.
Також за словами політика, допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС.