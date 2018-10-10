АЧС: Китай снял карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Министерство сельского хозяйства КНР распорядилось снять в округе Ляньюньгань (провинция Цзянсу) введенный из-за африканской чумы свиней (АЧС) карантин, передает УНН со ссылкой на отраслевое издание pig333.com.
Соответствующее распоряжение подкреплено тем, что на протяжении последних 6 недель не было обнаружено новых случаев АЧС в Ляньюньгане.
Вспышка АЧС в округе Ляньюньган была зафиксирована 15 августа. АЧС поразила 615 животных, 88 из которых умерло, остальные — были уничтожены.
Как писал УНН, канадский эксперт назвал АЧС одной из угроз развития мирового свиноводства.
Уточним, что АЧС поразила уже десять стран ЕС.
В Украине же болезнь не утихает пять лет подряд. В прошлом году на территории нашего государства было зарегистрировано около 170 вспышек болезни, в этом — уже более 120.
Убытки, которые несут украинские фермеры из-за распространения вируса, исчисляются миллиардами гривен.
По словам депутата ВРУ Сергея Тригубенка, АЧС в Украине спровоцировало значительное подорожание свинины и сала, а также привело к росту объемов импорта этих продуктов из западных стран.