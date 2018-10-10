АЧС: Китай зняв карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Міністерство сільського господарства КНР розпорядилося зняти в окрузі Ляньюньгань (провінція Цзянсу) введений через африканську чуму свиней (АЧС) карантин, передає УНН з посиланням на галузеве видання pig333.com.
Відповідне розпорядження ґрунтується на тому, що протягом останніх 6 тижнів не було виявлено нових випадків АЧС в Ляньюньгані.
Спалах АЧС в окрузі Ляньюньган був зафіксований 15 серпня. АЧС вразила 615 тварин, 88 з яких померло, інші - були знищені.
Як писав УНН, канадський експерт назвав АЧС однією із загроз розвитку світового свинарства.
Уточнимо, що АЧС вразила вже десять країн ЄС.
В Україні ж хвороба не вщухає п'ять років поспіль. У минулому році на території нашої держави було зареєстровано близько 170 спалахів хвороби, в цьому - вже понад 120.
Збитки, які несуть українські фермери через поширення вірусу, обчислюються мільярдами гривень.
За словами депутата ВРУ Сергія Тригубенка, АЧС в Україні спровокувала значне подорожчання свинини і сала, а також призвела до зростання обсягів імпорту цих продуктів із західних країн.