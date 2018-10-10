АЧС: Китай зняв карантин

Відповідне розпорядження ґрунтується на тому, що протягом останніх 6 тижнів не було виявлено нових випадків АЧС в Ляньюньгані.

Спалах АЧС в окрузі Ляньюньган був зафіксований 15 серпня. АЧС вразила 615 тварин, 88 з яких померло, інші - були знищені.

Як писав УНН, канадський експерт назвав АЧС однією із загроз розвитку світового свинарства.

Уточнимо, що АЧС вразила вже десять країн ЄС.

В Україні ж хвороба не вщухає п'ять років поспіль. У минулому році на території нашої держави було зареєстровано близько 170 спалахів хвороби, в цьому - вже понад 120.

Збитки, які несуть українські фермери через поширення вірусу, обчислюються мільярдами гривень.

За словами депутата ВРУ Сергія Тригубенка, АЧС в Україні спровокувала значне подорожчання свинини і сала, а також призвела до зростання обсягів імпорту цих продуктів із західних країн.