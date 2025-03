А.Вершбоу призвал Конгресс США усложнить процедуру снятия санкций против РФ

"Конгрессу следует действовать, прежде чем Дональд Трамп в одностороннем порядке снимет санкции", - написал А.Вершбоу.

Он также добавил, что американские санкции, введенные в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины, могут быть отменены президентом США без координации с Конгрессом.

А.Вершбоу привел ссылки на материал, в котором говорится о том, что Конгресс может усложнить процедуру отмены санкций против РФ. Сенаторы 11 января представили законопроект, в случае принятия которого Д.Трамп должен будет обращаться в Сенат и объяснять по каждому пункту санкций, почему они должны быть отменены.

Congress needs to act before @realDonaldTrump lifts sanctions unilaterally: How to Trump-Proof Sanctions on Russia https://t.co/HfngJDB1vn

- Alexander Vershbow (@ARVershbow) 26 января 2017 г.

Как сообщал УНН, администрация Д.Трампа подготовила решение об отмене санкций в отношении РФ.