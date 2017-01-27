А.Вершбоу призвал Конгресс США усложнить процедуру снятия санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу обратился с призывом к американскому Конгрессу принять меры, которые бы усложнили процедуру снятия санкций против России. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Конгрессу следует действовать, прежде чем Дональд Трамп в одностороннем порядке снимет санкции", - написал А.Вершбоу.
Он также добавил, что американские санкции, введенные в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины, могут быть отменены президентом США без координации с Конгрессом.
А.Вершбоу привел ссылки на материал, в котором говорится о том, что Конгресс может усложнить процедуру отмены санкций против РФ. Сенаторы 11 января представили законопроект, в случае принятия которого Д.Трамп должен будет обращаться в Сенат и объяснять по каждому пункту санкций, почему они должны быть отменены.
Congress needs to act before @realDonaldTrump lifts sanctions unilaterally: How to Trump-Proof Sanctions on Russia https://t.co/HfngJDB1vn- Alexander Vershbow (@ARVershbow) 26 января 2017 г.
Как сообщал УНН, администрация Д.Трампа подготовила решение об отмене санкций в отношении РФ.