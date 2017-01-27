А.Вершбоу закликав Конгрес США ускладнити процедуру зняття санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу звернувся із закликом до американського Конгресу вжити заходів, які б ускладнили процедуру зняття санкцій проти Росії. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Конгресу слід діяти, перш ніж Дональд Трамп в односторонньому порядку зніме санкції", - написав А.Вершбоу.
Він також додав, що американські санкції, введені у зв'язку з подіями в Криму і на сході України, можуть бути скасовані президентом США без координації з Конгресом.
А,Вершбоу навів посилання на матеріал, у якому йдеться про те, Конгрес може ускладнити процедуру скасування санкцій проти РФ. Сенатори 11 січня представили законопроект, у разі ухвалення якого, Д.Трамп повинен буде звертатися до Сенату і пояснювати по кожному пункту санкцій, чому вони мають бути скасовані.
Congress needs to act before @realDonaldTrump lifts sanctions unilaterally: How to Trump-Proof Sanctions on Russia https://t.co/HfngJDB1vn— Alexander Vershbow (@ARVershbow) 26 січня 2017 р.
Як повідомляв УНН, адміністрація Д.Трампа підготувала рішення про скасування санкцій щодо РФ.