А.Вершбоу закликав Конгрес США ускладнити процедуру зняття санкцій проти РФ

"Конгресу слід діяти, перш ніж Дональд Трамп в односторонньому порядку зніме санкції", - написав А.Вершбоу.

Він також додав, що американські санкції, введені у зв'язку з подіями в Криму і на сході України, можуть бути скасовані президентом США без координації з Конгресом.

А,Вершбоу навів посилання на матеріал, у якому йдеться про те, Конгрес може ускладнити процедуру скасування санкцій проти РФ. Сенатори 11 січня представили законопроект, у разі ухвалення якого, Д.Трамп повинен буде звертатися до Сенату і пояснювати по кожному пункту санкцій, чому вони мають бути скасовані.

Congress needs to act before @realDonaldTrump lifts sanctions unilaterally: How to Trump-Proof Sanctions on Russia https://t.co/HfngJDB1vn

— Alexander Vershbow (@ARVershbow) 26 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, адміністрація Д.Трампа підготувала рішення про скасування санкцій щодо РФ.