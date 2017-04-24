А.Сытник: у НАБУ есть доказательства, позволяющие передачу дела Р.Насирова в суд

"Провала никакого нет (в деле Р.Насирова - ред.), есть дело, есть мера пресечения, есть мероприятия, которые дают возможность контролировать процессуальное поведение подозреваемого, и фактически собраны доказательства, позволяющие это дело передать в суд", - отметил А.Ситник.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.