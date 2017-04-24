А.Ситник: у НАБУ є докази, що дозволяють передачу справи Р.Насірова до суду

"Провалу ніякого немає (у справі Р.Насірова - ред.), є справа, є запобіжний захід, є заходи, які дають можливість контролювати процесуальну поведінку підозрюваного, і є фактично зібрані докази, які дають можливість цю справу передати до суду", - зазначив А.Ситник.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.