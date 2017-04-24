А.Ситник: у НАБУ є докази, що дозволяють передачу справи Р.Насірова до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро зібрало докази, які дозволяють передати справу щодо відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до суду. Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.
"Провалу ніякого немає (у справі Р.Насірова - ред.), є справа, є запобіжний захід, є заходи, які дають можливість контролювати процесуальну поведінку підозрюваного, і є фактично зібрані докази, які дають можливість цю справу передати до суду", - зазначив А.Ситник.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.