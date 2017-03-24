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А.Шевченко заявил о вере в футболистов Украины в игре с Хорватией

А.Шевченко заявил о вере в футболистов Украины в игре с Хорватией

Киев  •  УНН

 • 14876 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем с командой Хорватии рассказал о подготовке "сине-желтых" к игре, отметив личную веру в своих подопечных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

По словам наставника украинской сборной, в Загребе всегда было непросто играть, а сейчас в составе хорватской команды - большое количество футболистов высокого уровня. Сбор, который сборная Украины провела накануне матча, пошел команде на пользу.

"Нам удалось провести мини-сбор, получить несколько дней для подготовки и дать футболистам определенные нагрузки. Мы получили возможность, так сказать, в онлайн-режиме оценивать состояние игроков. На тренировках видим, что каждый футболист сейчас находится в хорошем состоянии. Остальные - оставим на игру и посмотрим, что покажут ребята ", - отметил наставник.

Примечательно, что главный тренер может выпустить футболистов, не имеющих игровой практики на клубном уровне.

"Мы оценили состояние ребят. Видим, что они готовы, а если правильно подойти в психологическом плане к конкретному матчу, то каждый на одну игру сможет себя правильно подготовить. И если в матче с Хорватией в составе окажется кто-то из ребят, кто, возможно, не имеет достаточной игровой практики, то только потому, что я в него верю ", - рассказал А.Шевченко.

Напомним, что Тарас Степаненко заявил о том, что "желто-голубые" приехали на матч с хорватами по результату.

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