А.Шевченко заявив про віру в футболістів України у грі з Хорватією

За словами наставника української збірної, в Загребі завжди було непросто грати, а зараз у складі хорватської команди — велика кількість футболістів високого рівня. Збір, який збірна України провела напередодні матчу, пішов команді на користь.

“Нам вдалося провести міні-збір, отримати кілька днів для підготовки і дати футболістам певні навантаження. Ми отримали можливість, так би мовити, в онлайн-режимі оцінювати стан гравців. На тренуваннях бачимо, що кожен футболіст зараз знаходиться у хорошому стані. Решту — залишимо на гру і подивимося, що покажуть хлопці”, — відзначив наставник.

Примітно, що головний тренер може випустити футболістів , які не мають ігрової практики на клубному рівні.

“Ми оцінили стан хлопців. Бачимо, що вони готові, а якщо правильно підійти у психологічному плані до конкретного матчу, то кожен на одну гру зможе себе правильно підготувати. І якщо в матчі з Хорватією в складі опиниться хтось із хлопців, хто, можливо, не має достатньої ігрової практики, то лише тому, що я в нього вірю”, — розповів А.Шевченко.

Нагадаємо, що Тарас Степаненко заявив про те, що “жовто-блакитні” приїхали на матч з хорватами за результатом.