А.Шевченко: в три защитника сборная играть не будет

По словам наставника в сборной не произойдет изменений относительно структурной составляющей защитного звена, однако система игры в нападении может измениться.

"В три защитника мы играть не будем. Можем полностью изменить расположение полузащитников, а также - игроков атакующей линии. Я не думаю, что на данный момент команда готова играть в три защитника. Мы не будем отходить от системы игры в защите, а вот передний линии коснутся изменения ", - заявил украинский специалист.

Также А.Шевченко назвал некоторые трудности с которыми тренер встречается в процессе работы: "Мы должны исходить из ситуации, которую мы имеем. Тренерский штаб пытается комплектовать команду в условиях конкуренции за каждую позицию. Есть определенные линии, в которых все ведущие игроки сидят на скамейке в своих клубах, поэтому здесь есть небольшие сложности. Но это ни в коем случае не снимает с нас никакой ответственности. У нас есть определенная задача, и мы будем стараться ее решить. Я верю в своих ребят и в успех".

Отметим, что следующий поединок украинский в квалификационном этапе чемпионата мира пройдет 11 июня с финнами.

Как сообщал УНН, футбольная сборная Украины проведет товарищескую игру с Мальтой .