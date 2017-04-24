А.Шевченко: у три захисники збірна грати не буде

За словами наставника у збірній не відбудеться змін стосовно структурної складової захисної ланки, однак система гри в нападі може змінитися.

"У три захисники ми грати не будемо. Можемо повністю змінити розташування півзахисників, а також - гравців атакуючої лінії. Я не думаю, що на даний момент команда готова грати в три захисники. Ми не будемо відходити від системи гри в захисті, а ось передній лінії торкнуться зміни", - заявив український спеціаліст.

Також А.Шевченко назвав деякі труднощі з якими тренер зустрічається в процесі роботи: "ми повинні виходити з ситуації, яку ми маємо. Тренерський штаб намагається комплектувати команду в умовах конкуренції за кожну позицію. Є певні лінії, в яких всі провідні гравці сидять на лавці в своїх клубах, тому тут є невеликі складнощі. Але це ні в якому разі не знімає з нас ніякої відповідальності. У нас є певна задача, і ми будемо намагатися її вирішити. Я вірю в своїх хлопців і в успіх".

Відзначимо, що наступний поєдинок українців у кваліфікаційному етапі до чемпіонату світу пройде 11 червня із фінами.

Як повідомляв УНН, футбольна збірна України проведе товариську гру з Мальтою.