А.Парубий открыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 370 народных депутатов.
Напомним, Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины .
Также Верховная Рада должна разблокировать прием абитуриентов в высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации (училищ, колледжей и техникумов).