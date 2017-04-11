А.Парубий открыл утреннее заседание ВР

В сессионном зале зарегистрировались 366 народных депутатов.

Напомним, Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть проект закона о Конституционном суде Украины, который в частности предусматривает подачу жалобы гражданами напрямую в суд и снова попытается внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов аграрной политики и социальные законопроекты, и предложения президента к законопроекту о службе в органах местного самоуправления.

Кроме этого депутаты намерены определиться относительно переименования отдельных населенных пунктов.