А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий возобновил работу парламента после перерыва, передает корреспондент УНН.
Депутаты продолжают рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня.
Напомним, Верховная Рада собирается установить украиноязычные квоты на телевидении. Соответствующий законопроект за основу поддержали 244 народных депутата.
Как сообщал УНН, А.Парубий поручил провести расследование причин появления в Раде людей в камуфляже.