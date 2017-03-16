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А.Парубій поновив роботу парламенту після перерви

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій поновив роботу парламенту після перерви, передає кореспондент УНН.

Депутати продовжують розгляд питань відповідно до порядку денного.

Нагадаємо, Верховна Рада збирається встановити україномовні квоти на телебаченні. Відповідний законопроект за основу підтримали 244 народних депутати.

Як повідомляв УНН, А.Парубій доручив провести розслідування причин появи у Раді людей у камуфляжі.

Українські Національні Новини

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