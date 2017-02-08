А.Парубий досрочно закрыл утреннее пленарное заседание

Перед этим состоялись рейтинговые голосования, по результатам которых выяснилось, что в сессионном зале не более 200 парламентариев.

Напомним, Верховная Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции.