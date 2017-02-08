А.Парубий досрочно закрыл утреннее пленарное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл утреннее пленарное заседание, поскольку в сессионном зале было меньше 226 депутатов, передает корреспондент УНН.
Перед этим состоялись рейтинговые голосования, по результатам которых выяснилось, что в сессионном зале не более 200 парламентариев.
Напомним, Верховная Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции.