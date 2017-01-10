А.Меркель пообещала "срочные меры" после теракта в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что после теракта на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, будут приняты срочные меры. Нападение на Брайтшайдплац 19 декабря требует от Германии "срочных действий, правильных действий", отметила она в понедельник, 9 января, в Кельне на съезде профобъединения "Немецкий союз чиновников". Глава немецкого правительства подчеркнула, что власть не имеет "застрять в обещаниях", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
А.Меркель также назвала правильными действия кельнской полиции в новогоднюю ночь. Силовики в ночь на 1 января не пропустили в центр города большую группу молодых людей - выходцев из стран Северной Африки, из-за чего подверглись критике.
В то же время канцлер подчеркнула, что при всех необходимых мерах по борьбе с терроризмом в стране должны храниться свобода.
"Мы выступаем за свободное государство, за открытое государство. Мы знаем преимущества жизни в свободной стране перед диктатурой", - заявила она.
Говоря о необходимости ускорить процедуру высылки мигрантов, которым отказали в статусе беженца, канцлер выступила за признание Алжира, Марокко и Туниса "безопасными странами". По ее словам, правительство в Берлине намерено искать "общие решения" по этому вопросу. Опыт показывает, что ответственные органы могут гораздо быстрее принимать решение о том, может ли остаться в стране конкретный мигрант, если страна, с которой он приехал, признана безопасной, добавила А.Меркель.