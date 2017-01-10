А.Меркель пообіцяла "термінові заходи" після теракту в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Німецька канцлер Ангела Меркель заявила, що після теракту на різдвяному ярмарку в Берліні, внаслідок якого загинули 12 осіб, будуть вжиті термінові заходи. Напад на Брайтшайдплац 19 грудня вимагає від Німеччини “термінових дій, правильних дій”, відзначила вона у понеділок, 9 січня, у Кельні на з’їзді профоб’єднання “Німецький союз чиновників”. Глава німецького уряду наголосила, що влада не має “застрягти в обіцянках”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
А.Меркель також назвала правильними дії кельнської поліції у новорічну ніч. Силовики у ніч на 1 січня не пропустили до центру міста велику групу молодих людей — вихідців із країн Північної Африки, через що наразилися на критику.
Водночас канцлер підкреслила, що за всіх необхідних заходів щодо боротьби з тероризмом у країні мусить зберігатися свобода.
“Ми виступаємо за вільну державу, за відкриту державу. Ми знаємо переваги життя у вільній країні перед диктатурою”, — заявила вона.
Говорячи про необхідність прискорити процедуру висилки мігрантів, яким відмовили у статусі біженця, канцлерка виступила за визнання Алжиру, Марокко та Тунісу “безпечними країнами”. За її словами, уряд у Берліні має намір шукати “спільні рішення” щодо цього питання. Досвід показує, що відповідальні органи можуть набагато швидше ухвалювати рішення про те, чи може залишитися в країні конкретний мігрант, якщо країна, з якої він приїхав, визнана безпечною, додала А.Меркель.