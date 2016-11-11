А.Хуг: использование РСЗО, минометов и артиллерии увеличилось на 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На прошлой неделе фиксировалось увеличение использования артиллерии, РСЗО и минометов в зоне проведения АТО на 50%. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе количество взрывов от огня РСЗО, минометов артиллерии увеличилось на 50%", - сказал А.Хуг.
В частности, с пятницы по воскресенье камера СММ ОБСЕ в Широкино зафиксировала огонь из РСЗО. В общем СММ зафиксировала около 140 ракет, выпущенных из РСЗО в районе северо-восточнее Мариуполя.
Как сообщал УНН, по данным СММ ОБСЕ всего за неделю в зоне АТО зафиксировали 7 тыс. нарушений режима тишины.