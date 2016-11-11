А.Хуг: використання РСЗВ, мінометів та артилерії збільшилося на 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Минулого тижня фіксувалося збільшення наполовину використання артилерії, РСЗВ та мінометів в зоні проведення АТО. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня кількість вибухів від вогню РСЗВ, мінометів артилерії збільшилася на 50%", - сказав А.Хуг.
Зокрема, з п'ятниці до неділі камера СММ ОБСЄ у Широкиному зафіксувала вогонь із РСЗВ. Загалом СММ зафіксувала близько 140 ракет, випущених з РСЗВ в районі на північний схід від Маріуполя.
Як повідомляв УНН, за даними СММ ОБСЄ всього за минулий тиждень СММ ОБСЄ в зоні АТО зафіксували 7 тисяч порушень режиму тиші.