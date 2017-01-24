А.Геращенко отказался комментировать вопрос личной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Народный депутат Антон Геращенко в эфире "Вечернего прайма" на "112 Украина" отказался комментировать, заботился ли о безопасности своей лично и своей семьи в будущем в связи с недавним разоблачением покушения на его жизнь, передает УНН.
"По совету эксперта СБУ, я не комментирую вопрос моей безопасности и членов моей семьи. Прошу к этому отнестись с пониманием ", - сказал он.
Отметим, что глава СБУ Василий Грицак на вопрос журналистов о дальнейшей угрозе депутату А.Геращенку, сказал, что он не может гарантировать, что таких угроз не будет впредь.
Как сообщал УНН, народный депутат Украины Антон Геращенко рассказал, что задержанные преступники, готовившие его ликвидации, пытались подложить под его автомобиль взрывчатку на магните .