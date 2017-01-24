А.Геращенко отказался комментировать вопрос личной безопасности

"По совету эксперта СБУ, я не комментирую вопрос моей безопасности и членов моей семьи. Прошу к этому отнестись с пониманием ", - сказал он.

Отметим, что глава СБУ Василий Грицак на вопрос журналистов о дальнейшей угрозе депутату А.Геращенку, сказал, что он не может гарантировать, что таких угроз не будет впредь.

Как сообщал УНН, народный депутат Украины Антон Геращенко рассказал, что задержанные преступники, готовившие его ликвидации, пытались подложить под его автомобиль взрывчатку на магните .