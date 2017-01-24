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А.Геращенко відмовився коментувати питання особистої безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Народний депутат Антон Геращенко в ефірі “Вечірнього прайму” на “112 Україна” відмовився коментувати, чи подбав він про безпеку своєї особисто і власної сім’ї в майбутньому в зв’язку з нещодавнім викриттям замаху на його життя, передає УНН.

“За порадою експерта СБУ, я не коментую питання моєї безпеки і членів моєї сім’ї. Прошу до цього поставитися з розумінням”, — сказав він.

Зазначимо, що глава СБУ Василь Грицак на запитання журналістів про подальшу загрозу депутату А.Геращенку, сказав, що він не може гарантувати, що таких загроз не буде надалі.

Як повідомляв УНН, народний депутат України Антон Геращенко розповів, що затримані злочинці, які готували його ліквідацію, намагалися підкласти під його автомобіль вибухівку на магніті.

Українські Національні Новини

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