А.Геращенко: российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения

Депутат напомнил, что в конце прошлого года в Украине прошла волна правонарушений антисемитской направленности.

"Вы, наверное, помните, как в ноябре вдруг появилась новость, что подброшена свиная голова на могилу уважаемого евреями цадика в Умани. Также была информация, что в Черновцах во время визита спикера израильского Кнессета, вдруг появились надписи антисемитского содержания. В ноябре-декабре распространялись антисемитские книги. Могу заявить, что это не просто спонтанный всплеск, это опять-таки целенаправленная акция российских спецслужб для посева антисемитских настроений в Украине ", - заявил Геращенко.

По мнению А.Геращенко, спецслужбы страны-агрессора способствуют развитию криминогенной ситуации в Украине.

Также нардеп убежден в том, что с ростом криминогенной ситуации идет обнищание населения.

"Российские спецслужбы подогревают ситуацию, потому что она будет негативно влиять на стабильности в Украине", - отметил он.