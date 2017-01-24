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А.Геращенко: российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения

А.Геращенко: российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения

Киев • УНН

 • 10445 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. По мнению нардепа Антона Геращенко, российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения, Об этом он заявил в "Вечернем прайме" на "112 Украина", передает УНН.

Депутат напомнил, что в конце прошлого года в Украине прошла волна правонарушений антисемитской направленности.

"Вы, наверное, помните, как в ноябре вдруг появилась новость, что подброшена свиная голова на могилу уважаемого евреями цадика в Умани. Также была информация, что в Черновцах во время визита спикера израильского Кнессета, вдруг появились надписи антисемитского содержания. В ноябре-декабре распространялись антисемитские книги. Могу заявить, что это не просто спонтанный всплеск, это опять-таки целенаправленная акция российских спецслужб для посева антисемитских настроений в Украине ", - заявил Геращенко.

По мнению А.Геращенко, спецслужбы страны-агрессора способствуют развитию криминогенной ситуации в Украине.

Также нардеп убежден в том, что с ростом криминогенной ситуации идет обнищание населения.

"Российские спецслужбы подогревают ситуацию, потому что она будет негативно влиять на стабильности в Украине", - отметил он.

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