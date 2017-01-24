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А.Геращенко: російські спецслужби поширювали в Україні антисемітські настрої

А.Геращенко: російські спецслужби поширювали в Україні антисемітські настрої

Київ • УНН

 • 10446 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На думку нардепа Антона Геращенко, російські спецслужби поширювали в Україні антисемітські настрої, Про це він заявив у “Вечірньому праймі” на “112 Україна”, передає УНН.

Депутат нагадав, що наприкінці минулого року в Україні пройшла хвиля правопорушень антисемітської спрямованості.

“Ви, напевно, пам’ятаєте, як у листопаді раптом з’явилася новина, що підкинута свиняча голова на могилу шановного євреями Цадика в Умані. Також була інформація, що в Чернівцях під час візиту спікера ізраїльського Кнесету, раптом з’явилися написи антисемітського змісту. У листопаді-грудні поширювалися антисемітські книжки. Можу заявити, що це не просто спонтанний сплеск, це знову-таки цілеспрямована акція російських спецслужб для сіяння антисемітських настроїв в Україні”, — заявив Геращенко.

На думку А.Геращенко, спецслужби країни-агресора сприяють розвитку криміногенної ситуації в Україні.

Також нардеп переконаний в тому, що з зростанням криміногенної ситуації йде зубожіння населення.

“Російські спецслужби підігрівають ситуацію, тому що вона буде негативно впливати на загальну стабільність в Україні”, — зазначив він.

Українські Національні Новини

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