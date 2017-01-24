А.Геращенко: російські спецслужби поширювали в Україні антисемітські настрої
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На думку нардепа Антона Геращенко, російські спецслужби поширювали в Україні антисемітські настрої, Про це він заявив у “Вечірньому праймі” на “112 Україна”, передає УНН.
Депутат нагадав, що наприкінці минулого року в Україні пройшла хвиля правопорушень антисемітської спрямованості.
“Ви, напевно, пам’ятаєте, як у листопаді раптом з’явилася новина, що підкинута свиняча голова на могилу шановного євреями Цадика в Умані. Також була інформація, що в Чернівцях під час візиту спікера ізраїльського Кнесету, раптом з’явилися написи антисемітського змісту. У листопаді-грудні поширювалися антисемітські книжки. Можу заявити, що це не просто спонтанний сплеск, це знову-таки цілеспрямована акція російських спецслужб для сіяння антисемітських настроїв в Україні”, — заявив Геращенко.
На думку А.Геращенко, спецслужби країни-агресора сприяють розвитку криміногенної ситуації в Україні.
Також нардеп переконаний в тому, що з зростанням криміногенної ситуації йде зубожіння населення.
“Російські спецслужби підігрівають ситуацію, тому що вона буде негативно впливати на загальну стабільність в Україні”, — зазначив він.