А.Аваков вручил семьям погибших полицейских в Днепре ордена "За мужество"

"Днепр. Семьям полицейских Артема Кутушева и Ольги Макаренко сегодня вручил ордена "За мужество", присвоенные посмертно. Честь офицерам!", - написал А.Аваков.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двух полицейских, произошла утром 25 сентября в районе автовокзала Днепра. Патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель ответил стрельбой. Полицейский Артем Кутушев погиб на месте. Его напарницу Ольгу Макаренко ранили во время нападения, впоследствии она умерла в больнице.