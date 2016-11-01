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15 марта, 19:03 • 113819 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162617 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135567 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128240 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111680 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104868 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101014 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Аваков вручил семьям погибших полицейских в Днепре ордена "За мужество"

А.Аваков вручил семьям погибших полицейских в Днепре ордена "За мужество"

Киев • УНН

 • 11334 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков вручил семьям погибших полицейских Артема Кутушева и Ольги Макаренко в Днепре ордена "За мужество", присвоенные посмертно. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Днепр. Семьям полицейских Артема Кутушева и Ольги Макаренко сегодня вручил ордена "За мужество", присвоенные посмертно. Честь офицерам!", - написал А.Аваков.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двух полицейских, произошла утром 25 сентября в районе автовокзала Днепра. Патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель ответил стрельбой. Полицейский Артем Кутушев погиб на месте. Его напарницу Ольгу Макаренко ранили во время нападения, впоследствии она умерла в больнице.

Украинские Национальные Новости

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