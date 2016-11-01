А.Аваков вручив сім’ям загиблих поліцейських у Дніпрі ордени “За мужність”

“Дніпро. Сім’ям поліцейських Артема Кутушева і Ольги Макаренко сьогодні вручив ордена „За мужність“, присвоєні посмертно. Честь офіцерам!”, — написав А.Аваков.

Нагадаємо, трагедія, яка забрала життя двох поліцейських, сталася зранку 25 вересня в районі автовокзалу Дніпра. Патрульні зупинили автівку за порушення правил дорожнього руху. Водій відповів стріляниною. Правоохоронець Артем Кутушев загинув на місці. Його напарницю Ольгу Макаренко було поранено під час нападу, згодом вона померла в лікарні.