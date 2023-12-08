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8 декабря: День Брауни, День путешественника во времени

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 04:31  •  41371 просмотра

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Сегодня сладкоежки всего мира отмечают День шоколадного десерта Брауни, который был создан в 1893 году. Для поклонников научной фантастики восьмое декабря - это День путешественника во времени.

Сегодня, восьмого декабря, все сладкоежки и любители десертов могут отметить День Брауни, пишет УНН.

Считается, что в 1893 году во время одного мероприятия в Чикаго американская светская львица Берта Палмер предложила шеф-кондитеру отеля "Палмер Хаус" создать новое пирожное. Кондитер со своей задачей справился - так появился шоколадный десерт "Палмер Хаус Брауни" с грецкими орехами и абрикосовой глазурью.

Различные кондитеры продолжали экспериментировать с ингредиентами для Брауни. Классическая версия рецепта этого десерта сформировалась в первой половине ХХ века.

Еще сегодня можно отметить День путешественника во времени. Событие появилось около 20-ти лет назад по инициативе сообществ любителей научной фантастики в интернете.

Путешествия во времени и машины времени уже много лет являются одной из из самых любимых тем писателей-фантастов.

Классическим произведением именно этой тематики является роман английского писателя Герберта Уэллса "Машина времени". В 1888 году произведение было издано в сокращенном журнальном варианте. А в 1895 году роман увидел свет полностью.

Христиане западного обряда сегодня отмечают   Праздник Непорочного зачатия Девы Марии.

Католическая церковь считает, что даже родившись из лона обычных людей, Мария не впитала первородного греха. Это значит, что с самого рождения она не способна совершать зло.

В XV веке Папа римский Сикст IV официально ввел праздник Богородицы в перечень торжеств, признанных католической церковью, а 8 декабря 1956 года папа Пий IX закрепил догмат, в котором провозглашено о чистоте и непорочности матери Иисуса.

По православному новоюлианскому календарю сегодня День памяти мученицы Анфисы Римской, жившей в IV-V веках.

Большую часть своей жизни она посвятила служению Господу и борьбе с арианской ересью.

В какой-то момент противники схватили Анфису и замучили до смерти.

Именины 8 декабря празднуют Анфиса, Виктория, Сергей, Кирилл.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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8 декабря: День Брауни, День путешественника во времени

Сегодня сладкоежки всего мира отмечают День шоколадного десерта Брауни, который был создан в 1893 году. Для поклонников научной фантастики восьмое декабря - это День путешественника во времени.

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