72-я бригада уже получила более полутысячи FPV-дронов и грузовики от Киевской области - глава ОВА

В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату, его задержали в ходе полицейской спецоперации - полиция

Полиция задержала мужчину в Днепре после того, как он угрожал использовать гранату; его дети были безопасно эвакуированы, никто не пострадал. Было найдено еще четыре гранаты.