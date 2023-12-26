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72-ya-brigada-uzhe-poluchila-bolee-polutisyachi-fpv-dronov-i-gruzoviki-ot-kievshchini-glava-oga

72-я бригада уже получила более полутысячи FPV-дронов и грузовики от Киевской области - глава ОВА

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 13:06  •  20662 просмотра

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72-я бригада получила от Киевской области более 500 беспилотников FPV

72-я бригада уже получила более полутысячи FPV-дронов от Киевской области. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пишет УНН

Накануне Рождества посетили наших Героев из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Передали 72-й бригаде более полутысячи "птичек", которые эффективно работают по вражеским целям. 500 FPV-дронов закупили за средства области. Еще 50 - передала громада Белой Церкви

- сказал Руслан Кравченко. 

Он сообщил, что Киевская ОВА сейчас работает над приобретением второй партии FPV дронов - еще 500 единиц.

Кроме того, добавил начальник КОВА, военным также переданы два грузовика MAN.

Руслан Кравченко поблагодарил и.о. председателя Киевского областного совета Ярослава Добрянского, мэров Белой Церкви Геннадия Дикого и Броваров Игоря Сапожко, которые с общинами активно собирают и передают 72 бригаде необходимое оборудование и технику. 

"Такие встречи с военными вдохновляют. Дают новый стимул искать еще больше возможностей помогать нашим защитникам. Благодарен украинским военным за защиту!" - отметил начальник Киевской ОВА. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
72-а бригада вже отримала понад півтисячі FPV-дронів та вантажівки від Київщини - голова ОВА
72nd Brigade has already received more than half a thousand FPV drones and trucks from Kyiv region - Head of the OVA
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