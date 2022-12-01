7 миллионов для ВСУ: сеть мультимаркетов "Аврора" умножила на два собранные в течение акции "Козаки и Аврора" 3,5 миллиона

По условиям активности, покупая в «Авроре» на определенную сумму или конкретные товары, люди получали шанс приобрести фишку с козаками по специальной цене, 1 гривна от продажи перечислялась на благотворительность. Также 10 гривен на благотворительность уходили от продажи стилизованного альбома, предназначенного для коллекционирования фишек.

Еще до начала запуска проекта в компании «Аврора» установили амбициозную цель: собрать 3 миллиона гривен на закупку дронов для наших бойцов. Однако украинцы еще раз доказали, что наш стиль - не просто закрывать собрание, но и перевыполнять план!

Акция «Козаки и Аврора» завершилась с невероятным результатом. И все это благодаря клиентам всеукраинского мультимаркета – искренним козакам и козачкам, которые не жалели денег и безумно поддерживали благотворительный проект.

Отзывы в социальных сетях говорят сами за себя: коллекции собирались на скорость; эпохи, представленные в них, вдохновляли на более глубокое изучение истории; дети играли кепсами и увеличивали свою коллекцию с помощью побед. И самое главное: акция еще раз показала, насколько украинцы объединены! Ради своей земли, своей истории, ради своей победы!

Люди были такими активными, что еще до момента официального завершения акции «Аврора» отчиталась о достижении цели. Но, несмотря на это, клиенты продолжали скупать козацкие фишки и спрашивать на кассе коллекционные альбомы. Поэтому руководство сети приняло решение продлить активность еще на две недели.

В результате с 29.09 до 24.11 украинцам удалось собрать 3 481 576 грн. Сюда же добавили средства по благотворительному онлайн-забегу «Козацкому роду нет перевода», который проводился в поддержку акции.

Кстати, онлайн-забег собрал бегунов со всего мира, карта бегунов, решивших поддержать и присоединиться – просто невероятная.

Такую безумную народную поддержку руководство «Авроры» не могло обойти вниманием. И собранная в рамках акции сумма была умножена на два. В результате в фонд «Вернись живым» перечислено не три миллиона, как планировалось, а целых семь миллионов гривен.

Вскоре «Аврора» вместе с представителями благотворительной организации отчитается о количестве закупленных дронов и расскажет о своих ближайших планах.

Акция “Козаки и Аврора” состоялась совместно с фондом компетентной помощи армии “Вернись живым”, агентством лояльности “Art Nation Loyalty”. Генеральный партнер акции - “БИЕ ГРУП”, являющийся представителем Panasonic.

Мы благодарим всех, кто приобщился информационно или гривной. Украина обязательно победит!