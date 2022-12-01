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7 мільйонів для ЗСУ: мережа мультимаркетів "Аврора" помножила на два зібрані впродовж акції "Козаки та Аврора" 3,5 мільйона

7 мільйонів для ЗСУ: мережа мультимаркетів "Аврора" помножила на два зібрані впродовж акції "Козаки та Аврора" 3,5 мільйона

Київ • УНН

 • 962327 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. З вересня до листопада українці мали змогу купувати в «Аврорі» корисні дрібнички та водночас брати участь у благодійній акції на підтримку ЗСУ, передає УНН.

За умовами активності, купуючи в «Аврорі» на певну суму чи конкретні товари, люди отримували шанс придбати фішку з козаками за спеціальною ціною, 1 гривня від продажу перераховувалася на благодійність. Також 10 гривень на благодійність йшли від продажу стилізованого альбому, призначеного для колекціонування фішок.

Ще до початку запуску проєкту в компанії «Аврора» встановили амбітну ціль: зібрати 3 мільйони гривень на закупівлю дронів для наших бійців. Проте українці вкотре довели, що наш стиль - не просто закривати збори, а й перевиконувати план!

Акція «Козаки та Аврора» завершилася з неймовірним результатом. І все це завдяки клієнтам всеукраїнського мультимаркету – щирим козакам та козачкам, які не шкодували грошей та шалено підтримували благодійний проєкт.

Відгуки в соціальних мережах говорять самі за себе: колекції збиралися на швидкість; епохи, представлені у них, надихали на глибше вивчення історії; дітлахи гралися кепсами та збільшували свою колекцію за допомогою перемог. І найголовніше: акція ще раз показала наскільки українці об’єднані! Задля своєї землі, задля своєї історії, задля своєї перемоги!

Люди були такими активними, що вже на момент офіційного завершення акції «Аврора» відзвітувала про досягнення мети. Але попри це клієнти продовжували скуповувати козацькі фішки й запитувати на касі колекційні альбоми. Тож керівництво мережі ухвалило рішення продовжити активність ще на два тижні.

У результаті з 29.09 до 24.11 українцям вдалося назбирати 3 481 576 грн. Сюди ж додали кошти з благодійного онлайн-забігу «Козацькому роду нема переводу», що проводився на підтримку акції.

До речі, онлайн-забіг зібрав бігунів з усього світу, карта бігунів, які вирішили підтримати та долучитися - просто неймовірна.

Таку шалену народну підтримку керівництво «Аврори» не могло обійти увагою. І зібрана в межах акції сума була помножена на два. У результаті до фонду «Повернись живим» перераховано не три мільйони, як планувалось, а цілих сім мільйонів гривень.

Невдовзі «Аврора» разом із представниками благодійної організації відзвітує щодо кількості закуплених дронів та розповість про свої найближчі плани.

Акція “Козаки та Аврора” відбулася спільно з фондом компетентної допомоги армії “Повернись живим”, агенцією лояльності “Art Nation Loyalty”. Генеральний партнер акції - “БІЄ ГРУП”, що є представником Panasonic.

Ми дякуємо всім, хто долучився інформаційно або гривнею. Україна обов’язково переможе!

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