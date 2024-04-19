6-летнего мальчика удалось спасли: в Днепропетровской ОГА уточнили о пострадавших из-за атаки рф

Врачам удалось спасти 6-летнего мальчика, который получил тяжелые ранения в результате вражеской атаки на Днепропетровщину, уточнил председатель ОВА Сергей Лысак. И добавил, что информация о других двух погибших детях подтверждается, передает УНН.

Есть уточненная информация о жертвах удара по Синельниковщине. Один из детей, 6-летний мальчик, был в крайне тяжелом состоянии. Впрочем, его удалось доставить в областную больницу. Медики сделали все, что могли. Возможное и невозможное. Спасли - написал Лысак.

Он сообщил, что, по словам врачей, сейчас у малого положительная динамика.

"К сожалению, это единственная утешительная новость. Информация о других двух погибших детях подтверждается", - написал Лысак.

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Также глава ОВА сообщил, что в областном центре уже 19 пострадавших в результате атаки.

Ранее сообщалось о трех погибших детях в результате удара РФ по Синельниковскому району - в возрасте 6, 8 и 14 лет.