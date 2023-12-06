6 декабря лидеры G7 проведут онлайн-саммит с участием Зеленского

В среду, 6 декабря, премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет онлайн-саммит с лидерами стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США). К первой части встречи присоединится президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции, пишет The Economic Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что лидеры стран G7 обсудят несколько важных вопросов, в частности ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, также будут подведены итоги проделанной работы. В Белом доме ранее сообщали, что встреча пройдет в закрытом режиме.

Накануне сенатор Чак Шумер пригласил Владимира Зеленского выступить на заседании, на котором республиканцы и демократы обсуждали запрос президента США Джо Байдена о предоставлении помощи Украине.

Как сообщил Шумер, украинский лидер в последний момент отменил выступление.

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