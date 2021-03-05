6 марта: праздники и важные даты на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Сегодня у православных Поминальная (родительская) суббота, сообщает УНН.
Церковные традиции этого дня
Вселенская поминальная суббота приходится на предпоследнюю субботу перед началом Великого поста. Ее еще называют Родительской субботой, ведь в этот день в первую очередь поминают умерших родителей.
На заупокойную службу прихожане подают записки с именами умерших близких, которые упоминаются во время службы.
Традиционно в этот день много украинцев посещают могилы умерших родственников.
Также в этот день православные чтят преподобного Тимофея, что в Символах и Святого Евстафия, Козельщанскую икону Божьей Матери.
Именины
Свои именины отмечают Георгий, Евстафий, Захар, Иван, Телесоф, Тимофей.
Праздники
Во многих странах мира 6 марта отмечают День зубного врача или День дантиста.
Праздник ассоциируют с изобретением стоматологического бора. Его в 1790 году изобрел Джон Гринвуд - врач Джорджа Вашингтона.