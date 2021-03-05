6 березня: свята та важливі дати на сьогодні

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Сьогодні у православних Поминальна (батьківська) субота, повідомляє УНН.

Церковні традиції цього дня

Вселенська поминальна субота припадає на передостанню суботу перед початком Великого посту. Її ще називають Батьківською суботою, адже в цей день у першу чергу поминають померлих батьків.

На заупокійну службу парафіяни подають записки з іменами померлих близьких, які згадуються під час служби.
Традиційно в цей день багато українців відвідують могили померлих родичів.

Також в цей день православні вшановують Преподобного Тимотея, що в Символах та Святого Євстатія, Козельщанську ікону Божої Матері.

Іменини

Свої іменини відзначають Георгій, Євстафій, Захар, Іван, Телесоф, Тимофій.

Свята

У багатьох країнах світу 6 березня відзначають День зубного лікаря або День дантиста.

Свято асоціюють з винаходом стоматологічного бору. Його у 1790 році винайшов Джон Грінвуд – лікар Джорджа Вашингтона.

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