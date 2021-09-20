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"50-100 тысяч за некоторые отставки": Разумков просит правоохранителей проверить слухи о подкупе нардепов

"50-100 тысяч за некоторые отставки": Разумков просит правоохранителей проверить слухи о подкупе нардепов

Киев  •  УНН

 • 15667 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о возможных взятках за "некоторые отставки". Об этом он сказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы сегодня много видим слухам, много информации в средствах массовой информации. Существуют какие-то разговоры о том, что кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тысяч за голос за некоторые отставки. Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры, но это точно отрицательно влияет на деятельность и на имидж Верховной Рады", - сказал Разумков.

"Я лично почти уверен, что это не соответствует действительности, но я хотел бы обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они все-таки взяли эту информацию, обработать и, надеюсь, опровергли те данные, которые мы сегодня с вами видим, о чем я обращусь, в том числе и официально. Но это прошу учесть как депутатское обращение", - добавил спикер ВР.

Добавим

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы есть разговоры с чиновниками по голосам за определенные отставки в Раде. В частности, якобы речь идет и о Разумкове. И что предлагают за это якобы до 100 тыс. долл.

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К слову

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил 20 сентября, что информация об отставке министра юстиции Дениса Малюськи и Генерального прокурора Ирины Венедиктовой не соответствует действительности.

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