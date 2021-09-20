У "Слузі народу" спростували відставку Венедиктової та Малюськи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Інформація про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи та Генерального прокурора Ірини Венедіктової не відповідає дійсності. Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура, передає кореспондент УНН.
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“Дуже багато кажуть, що міністр юстиції буде йти у відставку і Генеральний прокурор. Це не відповідає дійсності. Ніхто з цих високопосадовців не буде залишати свої посади. У Венедіктової величезна підтримка всередині фракції. Теж саме і по міністру Юстиції, були деякі претензії, вони будуть обговорені в середині фракції. Питання взяли на паузу. І зараз не буде йти мова про відставку пана Малюськи. Він залишається на своїй посаді й буде працювати”, — розповів Качура.
Що було раніше
Повідомлялося, що міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня. Своє місце на прохання Президента України Володимира Зеленського у вересні також залишить генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
Доповнення
Голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія повідомив, що в уряді планують 3-4 кадрових заміни.
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