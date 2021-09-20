У "Слузі народу" спростували відставку Венедиктової та Малюськи

Цитата

“Дуже багато кажуть, що міністр юстиції буде йти у відставку і Генеральний прокурор. Це не відповідає дійсності. Ніхто з цих високопосадовців не буде залишати свої посади. У Венедіктової величезна підтримка всередині фракції. Теж саме і по міністру Юстиції, були деякі претензії, вони будуть обговорені в середині фракції. Питання взяли на паузу. І зараз не буде йти мова про відставку пана Малюськи. Він залишається на своїй посаді й буде працювати”, — розповів Качура.

Що було раніше

Повідомлялося, що міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня. Своє місце на прохання Президента України Володимира Зеленського у вересні також залишить генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Доповнення

Голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія повідомив, що в уряді планують 3-4 кадрових заміни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Слузі народу розповіли деталі відставок у вересні: Шмигалем задоволені, підуть деякі міністри, Разумков залишиться