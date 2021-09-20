"50-100 тисяч за деякі відставки": Разумков просить правоохоронців перевірити чутки про підкуп нардепів

Цитата:

“Ми сьогодні багато бачимо чуток, багато інформації в засобах масової інформації. Існують якісь розмови про те, що хтось комусь пропонує 50, 70, 100 тисяч за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, у яких кабінетах це відбувається, хто веде такі переговори, але це точно негативно впливає на діяльність і на імідж Верховної Ради”, — сказав Разумков.

“Я особисто майже переконаний, що це не відповідає дійсності, але я хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони все-таки взяли цю інформацію, опрацювати і, сподіваюся, спростували ті дані, які ми сьогодні з вами бачимо, про що я звернуся, в тому числі й офіційно. Але це прошу врахувати як депутатське звернення”, — додав спікер ВР.

Додамо

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що нібито є розмови з чиновниками щодо голосів за певні відставки в Раді. Зокрема, нібито йдеться і про Разумкова. І що пропонують за це нібито до 100 тис. дол.

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До слова

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура заявив 20 вересня, що інформація про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи та Генерального прокурора Ірини Венедіктової не відповідає дійсності.



