Праздники

30 мая День женской эмансипации или, как его еще называют, День эмансипэ. Эмансипация женщин — это предоставление женщинам равноправия в общественной, трудовой и семейной жизни. Равноправие предполагает право женщин на образование, право избирать и быть избранным в государственные органы власти, право на труд и равную зарплату с мужчинами. Есть две версии возникновения этого праздника, первая — в этот день в 1431 году была сожжена на костре Жанна д’Арк, вторая — в 1932 году 30 мая во Германии был принят “Закон о юридическом положении женщин-чиновников”.

Одной из самых легендарных и незаслуженно забытых женщин была царица-фараон Мааткара Хатшепсут. Она единолично правила по 1525 (до н. Э.) И до 1503 года., Которые посвятила возрождению своего государства.

В 1960 году в Шри-Ланке главой правительства стала женщина, Сиримаво Бандаранаике, а сейчас женщины успешно управляют такими государствами, как Литва, Норвегия, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Дания, Англия, Швеция, Австрия.

Одной из самых ярких эмансипэ была известная немецкая актриса и модель Марлен Дитрих. Она ввела в женский гардероб “мужской” брючный костюм. Эмансипация рождает такое понятие, как “феминизм”. Если процесс эмансипации предусматривает освобождение от гнета и зависимости, то феминизм — это общественно-политическое движение, целью которого является предоставление женщинам всей полноты гражданских прав.

Ежегодно 30 мая отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, основанный по решению Всемирной организации здравоохранения. По данным ученых, в настоящее время на планете более 40% населения имеют те или иные признаки аллергии, а к 2025 году их станет 50%. Сегодня каждый третий человек в мире болен аллергический ринит и почти каждый десятый — бронхиальной астмой. Данные не утешительные, поэтому проведение этого дня имеет целью привлечь внимание общественности к диагностике и лечению бронхиальной астмы и аллергии

Праздник в Украине

День Киева — праздник, посвященный городу Киев, который отмечают в последнее воскресенье мая. Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года — празднование 1500-летия Киева. С 1984 года начались регулярные вернисажи на Андреевском спуске. А в последнюю воскресенье мая 1987 впервые был официально отмечен День Киева. Эту дату запропоновав журналист Вячеслав Лашук.

В действительности, мероприятия, посвященные Дню Киева, происходят в течение нескольких дней (трех-пяти), которые предшествуют последний воскресенье мая. В дни празднования проходят традиционные международные соревнования по велоспорту, ежегодная спортивно-благотворительная акция “Пробег под каштанами” (забеги для спортсменов и любителей, старт для участников на колясках и детей до 7 лет), соревнования по пляжному футболу, открытая регата, фестиваль воздушных змеев , городской турнир по кикбоксингу, чемпионат Киева по роликовому спорту и прочее.

На Певческом поле, в ботанических садах проходят выставки весенних цветов. В большинстве киевских театров показывают специально подготовленные представления для взрослых и детей.

Религиозный праздник

По религиозным календарем сегодня верующие чтят память преподобной Евдокии Дмитриевны, а также апостола от семидесяти Андроника и святой Иунию, родственников апостола Павла. В народном календаре эта дата получила такие названия: Евдокия Свистуния, Андрон с дождем.

30 мая именины отмечают: Андроник, Юния, Евдокия, Ефросинья, Степан (Стефан).