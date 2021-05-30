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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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30 травня: День жіночої емансипації

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні у світі відзначають День жіночої емансипації, Всесвітній день боротьби проти астми і алергії. В Україні святкують День Києва. Про це пише УНН.

30 травня: День жіночої емансипації

Свята

30 травня День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе. Емансипація жінок — це надання жінкам рівноправності в суспільному, трудовому та сімейному житті. Рівноправність передбачає право жінок на освіту, право обирати і бути обраною до державних органів влади, право на працю і рівну зарплату з чоловіками. Є дві версії виникнення цього свята, перша — цього дня в 1431 році була спалена на вогнищі Жанна Дарк, друга — у 1932 році 30 травня у Німеччині був прийнятий “Закон про юридичне становище жінок-чиновників”.

Однією з найбільш легендарних і незаслужено забутих жінок була цариця-фараон Мааткара Хатшепсут. Вона одноосібно правила з 1525 (до н. е.) і до 1503 року., які присвятила відродженню своєї держави.

У 1960 році в Шрі-Ланці главою уряду стала жінка, Сірімаво Бандаранаїке, а зараз жінки успішно керують такими державами, як Литва Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Ірландія, Нідерланди, Данія, Англія, Швеція, Австрія.

Однією з найяскравіших емансіпе була відома німецька актриса та модель Марлен Дітріх. Вона ввела в жіночий гардероб “чоловічий” брючний костюм. Емансипація народжує таке поняття, як “фемінізм”. Якщо процес емансипації передбачає звільнення від гніту і залежності, то фемінізм — це суспільно-політичний рух, метою якого є надання жінкам всієї повноти громадянських прав.

Щороку 30 травня відзначається Всесвітній день боротьби проти астми і алергії, заснований за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я. За даними вчених, нині на планеті понад 40% населення мають ті чи інші ознаки алергії, а до 2025 року їх стане 50%. Сьогодні кожна третя людина у світі хвора на алергічний риніт і майже кожний десятий — на бронхіальну астму. Дані не втішні, тому проведення цього дня має на меті привернути увагу громадськості до діагностики та лікування бронхіальної астми і алергії

Свято в Україні

День Києва — свято, присвячене місту Київ, яке відзначають у останню неділю травня. Перше святкування Дня Києва відбулося наприкінці травня 1982 року — святкування 1500-річчя Києва. З 1984 року почалися регулярні вернісажі на Андріївському узвозі. А в останню неділю травня 1987 вперше був офіційно відзначено День міста Києва. Цю дату запропоновав журналіст В’ячеслав Лашук.

В дійсності, заходи присвячені Дню Києва, відбуваються протягом декількох днів (трьох—п’яти), які передують останній неділі травня. В дні святкування відбуваються традиційні міжнародні змагання з велоспорту, щорічна спортивно-благодійна акція “Пробіг під каштанами” (забіги для спортсменів і любителів, старт для учасників на візках і дітей до 7 років), змагання з пляжного футболу, відкрита регата, фестиваль повітряних зміїв, міський турнір з кікбоксингу, чемпіонат Києва з роликовому спорту та інше.

На Співочому полі, в ботанічних садах відбуваються виставки весняних квітів. В більшості київських театрів показують спеціально підготовлені вистави для дорослих і дітей.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять преподобної Євдокії Дмитрівни, а також апостола від сімдесяти Андроніка і святої Іунію, родичів апостола Павла. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Євдокія Свистунія, Андрон з дощем.

30 травня іменини відзначають: Андронік, Юнія, Євдокія, Єфросинія, Степан (Стефан).

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